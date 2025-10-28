東京証券取引所28日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。前日に史上最高値を更新した相場の過熱感もあり、当面の利益を確定する売り注文が優勢となった。終値は前日比293円14銭安の5万219円18銭。東証株価指数（TOPIX）は39.18ポイント安の3285.87。出来高は約22億9292万株だった。