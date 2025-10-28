世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の本部が入るビル＝2023年10月、東京都渋谷区世界平和統一家庭連合（旧統一教会）を巡っては、東京高裁で解散命令の是非に関する審理が大詰めを迎えている。本年度内にも判断が示される見通しだ。3月に解散を命じた東京地裁決定は、教団の活動で膨大な献金被害が全国で長期間続いた点を重視した。被害は約204億円に上り、少なくとも1500人以上に生じたと認定。現在でも同種被害を生じさせる