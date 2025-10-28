高止まりするコメの価格について、鈴木農林水産大臣は「今すぐに下がるのは難しい」との認識を重ねて示しました。鈴木憲和 農林水産大臣「今すぐに価格がドンと下がっていくということは現実的には難しいだろうと思ってます。今すぐにですよ。何度も言います。今すぐに直近で下がるというのは難しい」今後のコメの価格見通しについて問われた鈴木大臣は、「需給のバランスとマーケットで決まるもの」と改めて強調。そのうえで