◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース-ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)延長の末、両チームブルペンが空に。ドジャースは2日前の先発で完投した山本由伸投手がブルペンで投球練習を始めました。ドジャースとブルージェイズの戦いは7回に同点を迎えてからスコアボードに「0」が並ぶ熱戦となりました。延長18回を迎え、両チーム合わせて19人の投手が投入されたためブルペンが空っぽに。そこへベンチで試合を見