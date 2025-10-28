¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¾Àî¤­¤è¤·¡Ê79¡Ë¤¬28Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡ÊNGK¡Ë¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¹ë²Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë·î´Ö¡×³µÍ×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£NGK¤Ï1987Ç¯11·î1Æü¤Ë³«¶È¡£38¼þÇ¯¤ò½Ë¤¤¡¢¹ë²Ú½µÂØ¤ï¤ê¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä38¼þÇ¯¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤­¤è¤·¤Ï½ÐÈÖÁ°¤Ë¡¢NON STYLE¤ÈµÈËÜ¿·´î·à¤Î¼ò°æÍõ¡¢ÅçÅÄ¼îÂå¤È¤È¤â¤ËNGK¤ÎÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¤¿¤Á¤Þ¤Á¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤ä´ÑµÒ¤¬¤Ò¤·¤á¤­¹ç¤Ã¤¿¡£²£»³¤ä¤¹¤·¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤¹¤­¤è