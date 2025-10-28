ドジャースとブルージェイズによる２７日（日本時間２８日）のワールドシリーズ第３戦（ドジャースタジアム）は５―５のまま延長に突入。試合時間が６時間を越える歴史的長丁場となり、延長１５回には選手がベンチで食事をし始めた。両軍ベンチに空のペットボトルが山積みとなり、攻撃中のベンチでは選手らがステーキやホットドッグを食べながら戦況を見守った。ブルワーズの主砲ゲレロがリンゴをかじり、スミスもバナナをパク