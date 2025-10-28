コア [東証Ｐ] が10月28日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比20.6％増の16.6億円に伸び、通期計画の36億円に対する進捗率は5年平均の41.5％を上回る46.1％に達した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.6％増の19.4億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)