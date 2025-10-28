【新華社ウルムチ10月28日】中国新疆ウイグル自治区バインゴリン・モンゴル自治州輪台（ブグル）県草湖郷でここ数日、漁民らが砂漠の湖で養殖したカニの水揚げに精を出している。タクラマカン砂漠北端に位置する草湖郷は生態環境が極めて脆弱だが、近年はタリム川の生態管理のための送水を継続的に実施し、環境が日増しに改善され、特色ある養殖の条件が整った。（記者/宿伝義）