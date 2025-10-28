【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円 先週のまとめ メキシコペソ円は、高水準の金利と日本の金融緩和継続による円安基調を背景に、堅調な推移が続いている可能性が高い。一時的な調整はあったものの、主要なサポートを割り込まず、高値圏での値固めや緩やかな上昇トレンドを維持 テクニカル分析: 上値抵抗線（レジスタンス）を繰り返し試す動きが見られたと推測 テクニカル分析 - **レジスタンス**: 8.35(直