【通貨別まとめと見通し】スイス円 先週のまとめ スイスフラン円は、他のクロス円と同様の円安の流れに加え、安全資産としてのスイスフラン買いが加わり、週明けから週末にかけて急騰し、史上最高値を更新 インフレ高止まりによるスイス国立銀行（SNB）のタカ派姿勢維持への期待がスイスフラン（CHF）買いを誘う。 テクニカル分析: 強い長期上昇トレンドが継続中。高値圏での調整を経ても、重要なサポートを割