１７日、ニヤ遺跡の仏塔。（ドローンから、ホータン＝新華社記者／辛悦衛）【新華社ウルムチ10月28日】中国新疆ウイグル自治区和田（ホータン）地区民豊県にある尼雅（ニヤ）遺跡は、漢代に栄えた都市国家「精絶国（チャドータ）」の跡地で、ニヤ川下流域のかつての三角洲に位置した。タクラマカン砂漠の南縁に現存する最大規模の集落遺跡群となる。1901年に英国の考古学者オーレル・スタインが発見してから、1世紀以上が経過