【ユーロ圏】 ドイツGfK消費者信頼感調査（11月）16:00 予想-21.8前回-22.3 【インド】 鉱工業生産指数（9月）19:30 予想2.1%前回4.0%（前年比) 【メキシコ】 雇用統計（9月）21:00 予想N/A前回2.93%（失業率) 【米国】 住宅価格指数（8月）22:00 予想N/A前回-0.1%（前月比) S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（8月）22:00 予想N/A前回1.82%（前年比)