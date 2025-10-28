テクニカルポイントポンドドル、保ち合いの様相、２００日線がサポート 1.3560一目均衡表・雲（上限） 1.3507エンベロープ1%上限（10日間） 1.3504ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3477100日移動平均 1.3434一目均衡表・雲（下限） 1.3393一目均衡表・基準線 1.339121日移動平均 1.3380一目均衡表・転換線 1.337310日移動平均 1.3364現値 1.3277ボリンジャ&#1254