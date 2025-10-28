【新華社貴陽10月28日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州剣河県で25、26両日、中国農民収穫祭「村歌」大会決勝と貴州剣河温泉ウエルネスシーズンイベントが開催された。民族団結大パレードや村の歌謡大会、地元の農産物や特産品の展示などを通して、地域の独特な民族文化と豊かな観光資源を披露し、収穫祭を祝った。（記者/楊文斌）