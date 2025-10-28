円高重石で豪ドル円など軟調＝オセアニア為替概況 28日の市場で豪ドルドルは午後に0.6564を付けた。朝の0.6552から小幅ながら上昇。10ポイントほどの上下動を見せながらの推移。米中関係改善期待が豪ドルの支えも、対円での豪ドル売りが重石。NZドルドルも豪ドルドル同様に値動きは小幅もしっかり。午後に0.5784を付けた。 豪ドル円は円全面高に押された。オセアニア朝の100円23銭から、午後には99円52銭を付けた。ベッ