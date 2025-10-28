飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」が29日、開幕する。28日は前検が行われた。23日の川口ナイトレースで落車。状態が心配された小林瑞季（34＝川口）だったが、元気に参戦する。「ケガはないです。良かった」と話し、まずは一安心。「慣らしの練習をしてみて、バイクがどんなもんかですね」と若干、手探りの面があることを明かした。ただ、直前に落車しながら元気にSGに参戦できることに感謝した。「落車しな