◇ワールドシリーズ第3戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手（27）が27日（日本時間28日）、試合時間6時間半を超えたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦で、延長18回の守備中からスクランブル登板の準備に入った。延長18回1死から左翼側のブルペンでキャッチボールを開始。入念に準備を進めた。ドジャースは先発グラスノーからバンダ、ロブレスキ、トライネ