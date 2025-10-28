巨人の桑田真澄2軍監督巨人は28日、桑田真澄2軍監督（57）が今季限りで退団すると発表した。今季はイースタン・リーグで2年ぶりの優勝を果たし、27日まで宮崎県内で行われていた秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」では指揮を執っていた。球団OBで、2021年に投手チーフコーチ補佐に就任。22年は投手チーフコーチ、23年はファーム総監督、24年からは2軍監督を務めた。加藤健2軍バッテリーコーチ（44）の退団も発