準々決勝4試合が行われ、ベスト4が決定した。九州地区の来春センバツ出場の一般選考枠は「4」。名門・熊本工（熊本1位）は日本ウェルネス（沖縄2位）を6―1で下し、通算22回目のセンバツ出場に大きく前進した。長崎日大（長崎1位）は開催地・宮崎の小林西（宮崎1位）を4―1で下した。神村学園（鹿児島1位）は夏の甲子園王者・沖縄尚学（沖縄1位）を破って2年ぶり選抜出場有力となった。九州国際大付（福岡1位）は長崎