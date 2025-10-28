茨城県警筑西署は２７日、車を盗んだとして２６日に窃盗容疑で緊急逮捕したと発表していた自称２１歳の容疑者が、実際は中学２年の少年（１４）だったと明らかにした。少年が氏名や年齢を偽っていたという。発表によると、少年は２５日午後０時半頃、栃木県小山市の中古車販売店で、エンジンキーが付いた無施錠の軽乗用車１台（時価９万５０００円相当）を盗んだ疑い。２６日未明、少年が茨城県筑西市内を走行しているところを