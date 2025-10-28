9人組グローバルグループの＆TEAM（エンティーム）が28日、韓国・ソウルで韓国デビュー作品となる1st mini Album「Back to Life」メディアショーケースを開催した。韓国メディア約100人の前でタイトル曲「Back to Life」と、「Lunatic」の2曲をパフォーマンス。EJ（23）は「『Back to Life』は生き返るという意味で、試練や苦難の壁にぶつかってもめげずに挑戦していくという意志を表現した」と、感情を込めた力強いパフォーマンス