28日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数315、値下がり銘柄数1101と、値下がりが優勢だった。 個別ではサンテック、アウンコンサルティング、テクニスコ、赤阪鐵工所がストップ高。インタートレード、ニッチツは一時ストップ高と値を飛ばした。インターライフホールディングス、美樹工業、日本電技、大本組、第一建設工業など58銘柄は年初来高値を更新。ナガセ、放電精密加工研究