28Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ293.14±ß¡Ê-0.58¡ó¡Ë°Â¤Î5Ëü219.18±ß¤È3Æü¤Ö¤êÈ¿Íî¤·¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï88¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï1507¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï16¤È¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¤Î³ä¹ç¤¬90¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÁ´ÌÌ°Â¾¦¾õ¤À¤Ã¤¿¡£ Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï54.14±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê ¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥Ë¥Ç¥Ã¥¯ ¤¬26.94±ß¡¢ÆüÅìÅÅ ¤¬25.93±ß¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ ¤¬23.06±ß¡¢¥¢¥É¥Æ¥¹¥È ¤¬20.2±ß¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£ ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï