28日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ163541 -33.2 43330 ２. 純金信託 2807393.6 18250 ３. 野村日経平均 15447-5.7 52100 ４. 日経Ｄインバ 15106 -54.06006