大阪府泉佐野市の「りんくうプレミアム・アウトレット」は、2025年11月に開業25周年を迎え、1ヶ月の期間でおトクなセールやイベントを開催します。11月1日（土）の「大阪芸術花火2025」を皮切りに、「25周年限定グルメフェア」や「FANTASTICS」のラジオ公開収録、国民的RPG「ドラゴンクエスト」コラボなどスペシャルな企画が目白押し。そして11月7日(金)〜16日(日)には、最大80％OFFになる「25th Anniversary Sale」が開催されます