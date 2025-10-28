バルセロナとのエル・クラシコ後、レアル・マドリーのFWビニシウス・ジュニオールとシャビ・アロンソ監督の関係が深刻化している。スペイン『アス』が伝えた。ビニシウスは26日のラ・リーガ第10節バルセロナ戦(○2-1)でスタメン出場。後半27分に交代を告げられると、「俺か? 俺か? 監督、俺か?」と信じられない様子で叫び、「いつも俺だ! もうこのチームはうんざりだ。俺は出ていく」と言い捨ててトンネルの中に消えた。報道