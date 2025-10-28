アイネス [東証Ｐ] が10月28日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は8億円の赤字(前年同期は8.9億円の黒字)に転落した。 併せて、通期の同利益を従来予想の41億円→15億円(前期は36億円)に63.4％下方修正し、一転して58.4％減益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比15.1％減の23億円に減る