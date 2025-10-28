BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が、ASTRO（アストロ）のCHA EUN-WOO（チャウヌ）の人形を手に『ファーストライド』VIP試写会に登場。チャウヌから聞いた撮影エピソードを明かし、大きな注目を集めている。 ■BTSジョングク、親友・チャウヌ人形をお姫様抱っこする場面も JUNG KOOKとチャウヌは同じ1997年生まれ。ファンの間では、“クチルズ（97s）”としてプライベートでも親交が深い間柄と知られており、ふた