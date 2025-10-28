日本鋳造 [東証Ｓ] が10月28日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常損益(非連結)は2億5700万円の黒字(前年同期連結は4200万円の赤字)に浮上して着地した。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の6億円→2億2000万円に63.3％下方修正した。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常損益(非連結)は3700万円の赤字(前年同期連結は4億2900