日本製鉄は、10月31日〜11月9日までの期間で、日本最大級のデザイン&アートフェスティバルとして位置づけられる「DESIGNART TOKYO2025」という回遊イベントの中で、「ブリキのリデザイン展」を開催することを発表した。本稿では、イベント開催に先駆けて、イベントの詳細と開催背景を担当者から聞いた。「ブリキのリデザイン展」 「ブリキのリデザイン展」ってなに？今回のイベントのテーマともなっている「ブリキ」は、スチー