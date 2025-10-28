元衆院議員の金子恵美（47）が28日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、トランプ米大統領の来日と高市早苗首相の立ち回りについて語った。トランプ氏は27日に来日。この日の日米首脳会談では、トランプ氏と親交が深かった安倍晋三首相の話にもなった。金子氏は「首脳会談冒頭、安倍さんの話、思い出話から入って、和やかで温かい雰囲気に包まれたなと思います。高市さんっ