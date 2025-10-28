赤色灯電車内で女子高校生のスカートの中を盗撮したとして、埼玉県警所沢署は28日、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで東京都内の公立小の副校長阿部貴之容疑者（51）＝同県所沢市＝を逮捕した。「女子高生の下着が見たかった」と容疑を認めている。押収した容疑者のスマートフォンからは、盗撮したとみられる画像や動画が数十点見つかっており、署は関連を捜査する。逮捕容疑は9月2日午後5時5分ごろ、東京都清瀬市の西武