【モデルプレス＝2025/10/28】日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが10月28日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーでのショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】30歳日テレ美人アナ「色っぽい」印象ガラリの新ヘア◆岩田絵里奈アナ、新ヘアカラー披露岩田は「微々たる変化、髪が明るくなりました」と綴り、夜景をバックに笑顔で頬杖をつくショットを投稿。以前よりふんわりと明るい色味のヘアカラーを披露している。◆