【モデルプレス＝2025/10/28】モデルの藤井夏恋が10月27日、自身のInstagramを更新。背中部分が大きく開いたデザインのワンピース姿を公開した。【写真】29歳E-girls「色気が半端ない」美背中披露◆藤井夏恋、美背中際立つワンピ姿披露藤井は「しあわせ時間」と記し、波打ち際で撮影された後ろ姿のショットを投稿。背中の部分が大胆に開いた白のワンピースを着用し、美しい背中を披露した。また、ビーチで貝殻を探す様子や水際に佇