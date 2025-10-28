スコットランドリーグ１部のセルティックは２８日、ブレンダン・ロジャーズ監督が辞任したと発表した。セルティックは国内リーグで２６日に首位・ハーツに敗れ、勝ち点８差の２位と苦戦していた。クラブは、元監督のマーティン・オニール氏と元選手のショーン・マロニー氏がトップチームの指揮を執るとしているが、「新たな監督の選任手続きを進めており、速やかに発表する」とした。また、ロジャーズ氏について「素晴らしい成