巨人に育成１位で指名されたＢＣ神奈川・冨重英二郎投手が２８日、神奈川・藤沢市の球団事務所で織田淳哉アマスカウトチーフ、木村龍治スカウト、青木高広スカウトから指名あいさつを受けた。ＢＣ神奈川から初のＮＰＢ入り。「サポートしてくださったスポンサーの方々がいなかったら今の自分はない。感謝の気持ちを忘れずに。最大限の恩返しは結果を残すことだと思っています」と気を引き締めた。ＢＣ神奈川では選手兼任コー