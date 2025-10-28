◆第３０回ファンタジーＳ・Ｇ３（１１月１日、京都競馬場・芝１４００メートル）＝１０月２８日、美浦トレセン前走のサフラン賞で２着だったベレーバスク（牝２歳、美浦・清水英克厩舎、父ベンバトル）は、坂路を６８秒８―１７秒５、６８秒７―１６秒６の２本で調整。清水英調教師は「日曜日もいい動きだったみたいだし、まだこの馬の実力は見せていないよ」と言葉に力を込めた。前走は直線残り２００メートルで先頭に立つも