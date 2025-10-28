クラシック音楽の舞台を長年席巻してきたアメリカ・ドイツ製のスタインウェイ・ピアノに、かつて「普及型」と呼ばれた日本製ピアノが迫っている。今月21日に幕を閉じた「第19回ショパン国際ピアノ・コンクール」の決勝進出者8人のうち3人が、河合楽器製作所のピアノを選んだ。中国のワン・ズートン（Zitong Wang）さん、ポーランドのピォトル・アレクセヴィチ（Piotr Alexewicz）さん、マレーシアのヴィンセント・オン（Vincent On