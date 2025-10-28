トランプ米大統領と高市早苗首相が28日（現地時間）、東京の迎賓館赤坂離宮で初めて首脳会談を行った。両首脳はこの席で「強力な」「偉大な」などの修飾語で米日同盟を強調した。高市首相はこの日午前9時30分ごろトランプ大統領を迎えた。米日首脳会談はこの日、自衛隊儀仗隊の栄誉礼を終えた後、午前9時50分に始まった。会談は午前10時30分まで40分間ほど行われた。共同通信、ロイター通信などによると、トランプ大統領はこの日、