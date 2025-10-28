２７日、広州交易会第２期で磁器食器製品を選ぶバイヤー。（広州＝新華社記者／洪沢華）【新華社広州10月28日】中国広東省広州市で開催されていた第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会）の第2期が27日、5日間の日程を終え閉幕した。「上質な住まい」をテーマに「家庭用品」「ギフト・装飾品」「建材・家具」の3分野に重点を置いて展示した。51万5千平方メートルのスペースに2万5千のブースが設置され、1万社以上が出展した。