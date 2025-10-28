セレブモデルのキム・カーダシアンが、近日中に発表される司法試験の結果を前に、「正式な弁護士になる」と強い自信を見せている。「カーダシアン家のセレブな日常」でお馴染みのキムはこれまでに予備試験を4度目の挑戦で合格し、今夏には本試験を受験していた。 【写真】そうそうたる女優たちを“従えて”弁護士役で主演したキム・カーダシアン 英BBCの「グレアム・ノートン・ショー」に出演