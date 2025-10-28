◇秋季高校野球九州大会沖縄尚学1―４神村学園（2025年10月28日SOKKENスタジアム）今夏の甲子園を初制覇した沖縄尚学（沖縄1位）の来春センバツ出場は厳しい状況となった。九州の一般選考枠が「4」の中、準々決勝で神村学園（鹿児島1位）に敗れ、8強止まりとなった。沖縄尚学は先発の新垣有絃投手（2年）が5回2死二塁で、神村学園の3番・梶山に右前打を浴びて先制を許した。0―1の7回も1死一、三塁から再び梶山に左