◇ワールドシリーズ第3戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。延長17回の第9打席も四球と徹底して勝負を避けられた。5―5の延長17回、2死からコールが中前打で出塁すると、大谷は第9打席を迎え、ここまで4打席連続で申告敬遠を選択していたブルージェイズ