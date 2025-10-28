巨人は28日、桑田真澄2軍監督（57）と加藤健2軍バッテリーコーチ（44）が今季限りで退団すると発表した。桑田氏は21年に投手チーフコーチ補佐として15年ぶりに巨人復帰。22年は投手チーフコーチ、23年はファーム総監督を務めた。24年から現職となり、「育成」「調整」「供給」をミッションに掲げて今季は2年ぶりのイースタン・リーグ優勝に導いた。前日に指揮を執っていたみやざきフェニックス・リーグの全日程が終了してい