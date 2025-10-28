トランプ大統領はまもなくアメリカ海軍の原子力空母ジョージ・ワシントンで演説する予定です。アメリカ海軍横須賀基地に停泊しているアメリカの原子力空母ジョージ・ワシントン。アメリカ軍の兵士らが大勢集合しているこちらにまもなく、トランプ大統領が来て壇上で演説する予定です。壇上の横断幕には大きく「力による平和」と書かれていてその下には、2機の艦載機が展示されています。トランプ大統領に先立ち、ヘグセス国防長官