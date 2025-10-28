滋賀県警大津北署は２７日、大津市今堅田の民家でイグアナ（体長約９０センチ）が見つかったと発表した。同署は飼われていたペットが逃げたとみている。発表によると、中南米に生息する「グリーンイグアナ」で、雄雌や年齢は不明。２７日午前１１時４０分頃、住人が「自宅の車の下にイグアナがいる」と通報し、駆けつけた署員が捕獲した。危険な生き物ではないといい、住人にけがはなかった。拾得物として保護したが、イグアナ