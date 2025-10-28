大手生命保険5社が日銀の本年度中の追加利上げについて、12月か来年1月に1回と予測していることが28日、分かった。高市早苗首相は積極財政を志向するとみられ、日銀が利上げに慎重になるとの見方が市場で広がっていた。生保各社は運用している日本国債の金利が既に利上げ予想を織り込んで上昇傾向にあることから、低金利の国債を売却して新たに買い入れなどを進める方針だ。各社が2025年度下期の運用方針説明会で明らかにした