山上徹也被告の初公判で検察側は、世界平和統一家庭連合幹部が来日せず、被告は元首相を狙ったと主張。「事件はわが国の戦後史で例を見ない重大な結果をもたらした。不遇な生い立ちが刑を大きく軽くするものではない」と訴えた。