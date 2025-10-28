「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）約６時間の死闘は延長十六回に突入。ブルージェイズベンチではフルーツなどが用意され、ゲレーロＪｒ．のもぐもぐタイムが始まった。試合開始から約６時間が経過しても試合は決着が付かず。歴史的な死闘となったことで、球団スタッフがパイナップルなどを選手たちに差し入れた。さらにベンチにはパンも置かれ、補食が用意された。試合は