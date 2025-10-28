筋トレインフルエンサーのブラマジ田中がXを更新し、「寒くなってきたから体調崩さないように気をつけようね 今日もおつトレィ！」とコメント。8月1日の「SPORTEC CUP2025」でパーフェクトスコアを記録した肉体美の近影を公開した。この投稿には、ブラマジ田中の肉体美を称賛する多くの声が寄せられ、「脚がパンフしてる感じが」「でかい！モモ肉がでかい！」「範馬刃牙くらい、仕上がってますね！」といったコメントが寄せられた